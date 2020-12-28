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У Миколаївській міськраді пройшли обшуки

Миколаїв, Понеділок 28 грудня 2020 18:12
У Миколаївській міськраді пройшли обшуки
Фото: поліція (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У понеділок, 28 грудня, правоохоронці провели обшуки у Миколаївській міській раді. Керівнику відділу Департаменту житлово-комунального господарства міськради повідомили про підозру.

Про це повідомляє прес-служба поліції Миколаївської області.

"Провели ряд обшуків на території підрядної організації і в робочих кабінетах посадових осіб Миколаївської міської ради. Йдеться про привласнення коштів місцевого бюджету, виділених на роботи з облаштування парків, скверів та ремонту тротуарної плитки, що виконуються на замовлення ДЖКГ", - йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, в жовтні минулого року підрядна організація і Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міськради уклали угоду з капітального ремонту скверу і території Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.

У ході розслідування встановлено, що роботи за цим договором проводилися не в повному обсязі, а загальна їх вартість була завищена на понад 200 тисяч гривень.

Правоохоронці під час обшуків вилучили службову документацію, договори підрядів, чорнові записи, зразки тротуарної плитки та інші речові докази.

Слідчі поліції повідомили про підозру у службовій недбалості начальника одного з відділів Департаменту житлово-комунального господарства міськради.

Триває розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 367 "Службова недбалість" і ч. 2 і 3 ст. 191 КК України "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем".

Фото: обшуки в Миколаївській міськраді (mk.npu.gov.ua)

Нагадаємо, в березні у Службі автомобільних доріг Миколаївської області пройшли обшуки у зв'язку з роботою минулих керівників відомства.

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