"Миколаївгаз Збут" поінформував своїх клієнтів про структуру ціни газу

У лютневих рахунках за газ споживачі можуть побачити, як їх кошти розподіляються між усіма компаніями, які забезпечують газопостачання

В февральских счетах за газ клиенты ООО "Николаевгаз Сбыт" получают дополнительную информацию. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Отныне начисленная сумма оплаты за потребленный газ представлена ​​в таблице. В ней обозначено, как оплаченные потребителем средства распределяются между участниками газового рынка. Таким образом николаевцы получили доступные и прозрачные данные о распределении их платежей за газ", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, в счетах за газ, использованный в феврале, потребители Николаевской области могут увидеть, как распределяются их средства между всеми компаниями, которые обеспечивают газоснабжение. Так, основная доля платежа, а это около 90%, поступает на счета группы "Нафтогаз".

Остаток в размере около 10% распределяется между Оператором ГРМ и Поставщиком. При этом лишь 2,2%, а это примерно 19 коп. с куб. м реализованного населению газа, идет на счет газоснабжающей компании ООО "Николаевгаз Сбыт".

Фото: пример счета за газ (пресс-служба "Николаевгаз Сбыта")

"Что касается развернутой информации, указанной в счетах, то следует заметить, что для отображения реальной задолженности за потребленный природный газ всем бытовым потребителям необходимо своевременно, до 5 числа месяца, передавать свои фактические показания Оператору ГРМ. Кроме того, с февраля 2019 года изменился механизм получения субсидий, которые на сегодняшний день, в большинстве случаев, перечисляются непосредственно потребителям в наличной форме. Во избежание недоразумений и возможного отключения от газоснабжения за задолженность, а также приостановления начисления субсидии, всем получателям такой помощи советуем своевременно и в полном объеме оплачивать выставленные счета", - говорит директор ООО "Николаевгаз Сбыт" Наталия Левченко.

Также в пресс-службе отметили, что новый формат платежек за газ содержит не только начисления потребленного газа, но и другую полезную информацию по лицевому счету потребителя. В частности, объем потребленного газа в энергетических единицах, справку о сервисах для дистанционного взаимодействия со специалистами компании и т.п.