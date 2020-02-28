"Миколаївгаз Збут": кількість онлайн платежів за газ зросла у 2,6 разів

У січні 2020 року 6,8 тис. клієнтів "Миколаївгаз Збуту" заплатили за газ за допомогою онлайн сервісів. Це в 2,6 рази більше, ніж у січні минулого року. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"З кожним місяцем кількість прихильників дистанційної оплати за газ у Миколаївській області зростає. Адже для клієнтів ТОВ "Миколаївгаз Збут" діє п'ять платіжних онлайн-сервісів. З їх допомогою споживачі газу мають можливість оплачувати за газ онлайн, вибравши зручний для себе сервіс", - йдеться в повідомленні.

За станом на 1 січня 2020 року компанія "Миколаївгаз Збут" працює з п'ятьма платіжними системами: EasyPay, Portmone, Ipay, Ощад 24 і Приват 24. За словами прес-служби, оплата за газ через інтернет здійснюється будь-якими платіжними картами Visa і MasterCard. Про наявність та розмір комісії платіжні сервіси інформують платників в процесі здійснення операції.

"Ми залучаємо різні онлайн-сервіси щоб створити для наших клієнтів додаткові можливості економії коштів і часу. Маючи банківську карту, доступ до Інтернету, послуги по газопостачанню можна сплатити незалежно від часу і місця перебування. Вибрати сервіс для розрахунків можна в Особистому кабінеті на сайті 104.ua або безпосередньо на сторінках сервісів", - говорить директор ТОВ "Миколаївгаз Збут" Дмитро Маслов.

У прес-службі зазначили, що з кожним роком набирають популярність серед споживачів газу і мобільні додатки. Наприклад, за допомогою Viber-бот 7104ua можна не тільки оплатити онлайн, але і передати показання лічильника і завантажити квитанцію в форматі PDF.

"Миколаївгаз Збут" самостійно сплачує банківський комісійний збір з кожного оплаченого рахунку в розмірі 0,3%. Це передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 року №792 "Про забезпечення проведення розрахунків за природний газ". Проте, ряд банків і сервісів при оплаті за газ додатково стягують з споживачів власний комісійний збір і самостійно визначають його розмір", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, в 2019 році більше 40 тис. клієнтів "Миколаївгаз Збуту" сплатили за газ онлайн.