"Миколаївгаз Збут": 97% побутових споживачів розрахувалися за спожитий газ

Станом на 1 червня 2019 року ТОВ "Миколаївгаз Збут" повністю розрахувалося з монопольним оптовим постачальником газу НАК "Нафтогаз України" за договором купівлі-продажу газу на 2018 рік. Про це повідомляє прес-служба "Миколаївгаз Збуту".

"З початку 2019 року рівень розрахунків за газ з побутовими споживачами Миколаєва та Миколаївської області становить 97%, завдяки чому постачальник природного газу зі спецобов'язками ТОВ "Миколаївгаз Збут" зміг погасити заборгованість за 2018 рік перед НАК "Нафтогаз України" в сумі 551 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

У компанії відзначили, що левову частку коштів, які споживачі сплачують за природний газ, а саме 87%, отримують оптовий постачальник природного газу НАК "Нафтогаз" та її дочірня компанія АТ "Укртрансгаз". ТОВ "Миколаївгаз Збут" із загальної суми розрахунків за газ отримує 2,2%, що в грошовому еквіваленті становить близько 0,18 гривень за 1 куб. м.

За словами прес-служби, отримані грошові кошти Товариство повністю витрачає на виконання своїх обов'язків по обслуговуванню споживачів у відповідності з Правилами постачання природного газу та ліцензійними вимогами.

Також у прес-службі зазначили, що досягти таких результатів ТОВ "Миколаївгаз Збут" змогло завдяки злагодженій роботі спеціалістів підприємства по обслуговуванню населення, підвищення платіжної дисципліни споживачів, які отримують субсидії, а також напрацьованих нових мобільних сервісів, які дозволили охопити зайняту частину населення, що не має можливості відвідувати Центри обслуговування клієнтів

"Такі сервіси як особистий кабінет на сайті 104.ua мобільні додатки 104 Mobile та 104 MobileLight, Вайбер-бот 7104ua допомагають споживачам легко і швидко передавати показання лічильників газу і платити за газ не виходячи з дому. Підтвердженням цього є зростання кількості онлайн платежів у 2019 році на 50% - з 35,5 тис. платежів до 53,2 тис. платежів. Також, в 2019 році зросла кількість побутових споживачів, які користуються особистим кабінетом, на 7,5% - з 79 тис. до 85 тис. особових рахунків", - розповідає директор ТОВ "Миколаївгаз Збут" Наталія Левченко.

ТОВ "Миколаївгаз Збут" звертається до всіх споживачів щодо необхідності погашення заборгованості за спожитий природний газ в 2019 році, щоб уникнути відключення від газопостачання, стягнення заборгованості у судовому порядку, а також своєчасного отримання субсидій. У разі відсутності можливості оплати заборгованості в повному обсязі споживач має право укласти договір реструктуризації наявної заборгованості.

"Для укладення договору реструктуризації, а також для вирішення інших питань, пропонуємо нашим клієнтам звертатися до ділянки ТОВ "Миколаївгаз Збут", які знаходяться майже в кожному районі Миколаївської області та безпосередньо в місті Миколаєві. Контакти відділень можна знайти на нашому офіційному сайті", - резюмує Наталія Левченко.