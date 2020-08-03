"Миколаївгаз": споживачі, які відмовляються від безкоштовних лічильників, можуть залишитися без газу у 2021

Споживачі, які відмовляються від безкоштовних лічильників, можуть залишитися без газу в 2021 році. Станом на кінець липня 2020 року біля 7 тис. побутових споживачів газу Миколаївській області споживають природний газ за нормами.

Про це повідомляє прес-служба "Миколаївгаз".

Компанія нагадує таким споживачам, що з 1 січня 2021 року вона не буде мати права доставляти газ таким споживачам.

З початку року "Миколаївгаз" встановив 1,3 тис. газових лічильників своїм клієнтам коштом компанії. Багато споживачів відмовляються встановлювати лічильники і не допускають співробітників компанії до своїх домівок. Це пояснюється тим, що діючі норми споживання газу, встановлені Кабміном, є більш вигідними, ніж споживання по лічильнику.

"Діючі норми споживання значно менше фактичного споживання газу, що підтверджується незалежними дослідженнями компаній USAID та УкрНДІінжпроект. Тому споживачі вважають невигідним мати вдома лічильник", - відзначає комерційний директор АТ "Миколаївгаз" Віталій Нестеренко.

У компанії пояснюють, що відмова від встановлення лічильника за рахунок АТ "Миколаївгаз" вважається порушенням Кодексу газорозподільних систем і передбачає переклад на граничні норми споживання. Вони значно вище діючих норм споживання.

Поки люди чинять опір встановленню лічильників коштом "Миколаївгазу", добігає кінця термін дії закону "Про забезпечення комерційного обліку природного газу", за яким компанія встановлює їх безкоштовно. І ті споживачі, які не встигнуть до кінця цього року встановити у себе прилади обліку, можуть взагалі залишитися без газу.

"Хочемо попередити наших клієнтів - якщо до кінця року вони не звернуться до нас з проханням встановити прилад обліку газу коштом компанії, їм все одно доведеться це зробити, як того вимагає закон, щоб не залишитися без газу, але з наступного року вже своїм коштом", - говорить Віталій Нестеренко.

Подати заявку на установку безкоштовного лічильника газу можна, звернувшись до Центру обслуговування клієнтів АТ "Миколаївгаз" у робочі дні з 8.00 до 17.00.