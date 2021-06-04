"Миколаївгаз" повністю виконав умови анбандлингу

"Вихід зі складу засновників, тобто повний поділ власності – є вищим рівнем анбандлінгу. Якщо в Євросоюзі при поділі операторів ГРМ і компаній-постачальників допускається збереження міноритарних пакетів акцій, то АТ "Миколаївгаз" провів більш жорстке дотримання норм європейського законодавства при проведенні процесу анбандлінга в Україні. Таким чином, забезпечено відсутність будь-якого впливу на прийняття рішень і операційну роботу компаній-постачальників відповідно до антимонопольних норм ЄС", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, компанія послідовно, починаючи з липня 2015 року, реалізувала всі етапи анбандлінгу, з дотриманням термінів і процедур, передбачених Законом України "Про ринок природного газу", а також відповідно до норм Директиви 2009/73/ЄС в рамках Третього енергетичного пакету:

юридичний поділ, створення незалежної компанії-постачальника;

функціональний поділ, забезпечене як за рахунок поділу управління, так і незалежної роботи керівництва;

поділ облікової діяльності, із забезпеченням повної незалежності та публічного контролю, як за рахунок публікацій на сайті АТ "Миколаївгаз" , так і щорічного аудиту фінансової звітності оператора ГРМ;

інформаційний поділ: від використання територіально відокремлених офісів, заборони на суміщення діяльності, до підписання угод про нерозголошення інформації та інших гарантій конфіденційності;

поділ ідентичності компаній з використанням окремих брендів, маркетингової політики.

"У повній відповідності до норм Третього енергетичного пакету, положень Директиви 2009/73/ЄС та Закону України" Про ринок природного газу", оператор ГРМ щорічно звітує у програмі відповідності Про статус анбандлінгу. Здійснює звіт спеціально уповноважена особа - комплаєнс офіцер, призначення якого погоджує НКРЕКП", - йдеться в повідомленні.

Також в прес-службі відмітили, що всі проведені дії по анбандлингу АТ "Николаевгаз", поряд з іншими операторами ГРМ, отримали високу оцінку Секретаріату Енергетичного Співтовариства-у звіті цієї організації 2020 року, статус імплементації процесу анбандлинга в Україні оцінений в 90%.