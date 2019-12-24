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"Миколаївгаз" відкрив другий Центр обслуговування клієнтів

Новини » Енергетика     24.12.2019 - 12:52
"Миколаївгаз" відкрив другий Центр обслуговування клієнтів
Ілюстративне фото (vl.104.ua)

До нового року в Миколаївській області будуть діяти вже три Центри обслуговування клієнтів

19 грудня АТ "Миколаївгаз" відкрив другий Центр обслуговування клієнтів в місті Вознесенськ. Тепер близько 43 тис. споживачів газу Вознесенського району зможуть швидко, доступно і зручно отримати весь спектр послуг газової компанії. Про це повідомляє прес-служба "Миколаївгазу".

Третій Центр обслуговування буде відкритий для жителів Баштанського району в місті Баштанка 28 грудня. Він зможе охопити понад 21 тис. споживачів газу.

"Ми прагнемо налагодити комунікацію з усіма нашими клієнтами в найвіддаленіших куточках області. Для того, щоб споживачам газу було зручно і комфортно отримувати послуги нашої компанії, ми постійно вдосконалюємо клієнтський сервіс. Створюємо нові зручні онлайн-сервіси, відкриваємо сучасні Центри обслуговування, проводимо для наших клієнтів різні акції, організовуємо свята. Таким чином ми намагаємося показати, що цінуємо кожного нашого клієнта і тому всіма силами прагнемо поліпшувати якість наданих послуг", - розповідає начальник клієнтського сервісу Мар'яна Жовнерик.

&quot;Миколаївгаз&quot; відкрив другий Центр обслуговування клієнтів

Фото: прес-служба "Миколаївгазу"

За словами прес-служби, в центрах обслуговування клієнтів споживачі можуть укласти договір на технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж, замовити установку газового обладнання, лічильників, газифікацію житла, виготовлення технічних умов, проектної документації тощо. Всього в одному місці клієнти можуть отримати більше 40 різних послуг.

"До нового року в Миколаївській області будуть діяти вже три Центри обслуговування клієнтів за такими адресами: м. Миколаїв, вул. Нікольська, 25-а, м. Вознесенськ, вул. Соборності, 33, м. Баштанка, вул. Ювілейна, 84", - йдеться в повідомленні.

Крім того, з 16 по 20 грудня компанія провела День клієнта.

"Весь тиждень відвідувачів Центру обслуговування клієнтів у Миколаєві чекали приємні сюрпризи, розіграші, конкурси та подарунки. "Миколаївгаз" і ще 18 газорозподільних компаній, взяв участь у встановленні рекорду України за кількістю "Спасибі", написаних споживачам газу у святкових листівках за один день, провів "газову" вікторину та новорічний майстер-клас для дітей, а також визначив кращого менеджера Центру обслуговування на думку самих клієнтів", - йдеться в повідомленні

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