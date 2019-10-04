"Миколаївгаз": до кінця року збитки компанії досягнуть 400 млн гривень

Тариф на розподіл газу АТ "Миколаївгаз" вже кілька років поспіль є планово збитковим. За підсумками минулого року збиток компанії від розподілу газу склав 242,9 млн. гривень. У поточному році, якщо ситуація не зміниться, компанія отримає збиток у розмірі 400 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба "Миколаївгазу".

"Через нестачу коштів АТ "Миколаївгаз" навряд чи має можливість здійснювати свою поточну діяльність: забезпечення безаварійного та безперебійного розподілу газу по території Миколаївської області. Щорічно в Україні відбуваються інфляційні процеси, внаслідок чого постійно зростають ціни на обладнання, інструменти, паливно-мастильні матеріали. Паралельно з цим має підвищуватися і рівень заробітної плати. А згідно з цим процесам і потребам підприємства повинен регулярно переглядатися і тариф на розподіл газу", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, діючим тарифом, встановленим для АТ "Миколаївгаз" ще в 2016 році, передбачено, що компанія отримує за розподіл одного кубометра газу 73 копійки (без ПДВ). Більше 40% з цих коштів спрямовується на закупівлю газу для виробничо-технологічних витрат, близько 30% - на зарплату робітників. Після сплати податків тільки 10% залишається на забезпечення функціонування аварійних служб, організацію роботи центрів обслуговування клієнтів, встановлення, заміну та повірку лічильників, обслуговування мереж тощо.

"Зараз наш тариф у 3 рази менше необхідного рівня, що тягне за собою значні збитки компанії і брак фінансування на своєчасний і повноцінний ремонт газорозподільної системи. А це, в свою чергу, може призвести до аварій і, як наслідок, не тільки до перебоїв газопостачання, але і до загрози безпеки споживачів. Найбільшу стурбованість це викликає у компанії саме зараз - напередодні опалювального сезону", - говорить фінансовий директор АТ "Миколаївгаз" Сергій Черніков.

У прес-службі підкреслили, що за останні 5 років кількість ГРП / ШРП з вичерпаним терміном експлуатації зросла в 2 рази, а кілометраж газопроводів, що перебувають у критичному стані (термін експлуатації яких перевищує 40 років) - в 5 разів. Зараз в Миколаївській області понад 100 газорегуляторних пунктів знаходяться в аварійному стані, а довжина замортизованих газопроводів досягає майже 360 км. Поступовий знос газорозподільних мереж веде до наростаючої загрози їх аварійності.

Також в компанії відзначили, що ускладнює проблему і відтік кваліфікованих кадрів. Зараз середній рівень зарплати в "Миколаївгазі" майже на 20% менше порівняно з середньою зарплатою по Миколаївській області і на 38% менше середнього рівня по промисловості в Україні. Так, за останні три роки компанію покинули 917 фахівців.

"Наближається новий опалювальний сезон, а підприємство втратило значну частину кваліфікованих працівників з багаторічним досвідом. Нових фахівців складно залучити, адже з таким рівнем оплати праці у них просто немає бажання працювати в компанії. А ті, що приходять, мають ще недостатньо знань і досвіду, щоб відразу активно поринути в роботу", - розповідає начальник управління персоналом АТ "Миколаївгаз" Інеса Мовчан.

Найбільш затребуваними спеціальностями в АТ "Миколаївгаз" залишаються слюсарі з експлуатації та ремонту підземних газопроводів.

АТ "Миколаївгаз" бачить можливість вирішення проблеми через здійснення наступних кроків з боку НКРЕКП:

- довести розмір тарифу до економічно обґрунтованого рівня;

- компенсувати Оператору ГРМ понесені збитки;

- затвердити нову модель тарифу на розподіл, який передбачає рівномірну оплату послуг операторів ГРМ протягом усього року