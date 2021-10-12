"Миколаївгаз": газова система області готова до нового опалювального сезону

"В рамках виконання інвестиційної програми, фахівці "Миколаївгазу" замінили в Миколаївській області 22 застарілих ШГРП на нові сучасні шафові виробництва РГК Production. Також проведено реконструкцію 319 будинкових регуляторів тиску газу (КДРД) та ремонт і заміну понад 10 км газопроводів у Вітовському, Снігурівському, Новоодеському та Врадіївському районах", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі відмітили, що крім виконання інвестиційної програми, АТ "Миколаївгаз" реалізує й інші проекти. Так, компанія здійснила реконструкцію та оновлення газової системи "Теплокомуненерго". Проведено реконструкцію вузлів обліку газу з прокладанням внутрішнього газопроводу високого тиску до газовикористовуючого обладнання (котлів).

"Обсяг робіт та їх фінансування щорічно зростають через поступовий знос мереж. Здійснення найбільш складних робіт, що вимагають тимчасового припинення розподілу газу, компанія завжди планує на літо. Ми вдячні нашим клієнтам за розуміння, адже від цих робіт залежить безперебійне і безаварійне газопостачання, що особливо важливо саме в опалювальний період", - говорить директор з капітального будівництва Світлана Симчич.

Всього в 2021 році інвестиції в газорозподільні мережі Миколаївської області становлять близько 60 млн гривень.

"Інвестиційна програма затверджується, виходячи з принципів довгострокової стратегії компанії, а всі заходи спрямовані на підвищення надійності та безпеки експлуатації газорозподільної системи області", - йдеться в повідомленні.