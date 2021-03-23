"Миколаївгаз": борг споживачів за розподіл досяг 40 млн гривень

"Газорозподільна компанія з розумінням ставиться до клієнтів, які не мають можливості оплатити послугу за розподілом. У такому разі закликає звертатися до 104.uа Клієнтський простір із заявою про реструктуризацію боргу", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, якщо споживач буде накопичувати борги, "Миколаївгаз" буде змушений звертатися до суду для стягнення заборгованості. У разі неоплати боржник може втратити субсидію, а після закінчення карантину буде відключений від газопостачання.

"Введений урядом мораторій на нарахування пені, штрафів та відключення газу через заборгованість під час карантину деякі споживачі сприйняли як можливість взагалі не платити за доставку газу. У цьому році ми вже відправили близько 40 тисяч попереджень про наявність заборгованості та необхідності її погасити. Якщо споживачі не вирішать це питання найближчим часом, компанії доведеться стягувати накопичені борги через суд", - повідомив комерційний директор АТ "Миколаївгаз" Віталій Нестеренко.

У прес-службі зазначили, що борг клієнтів за отримані послуги з розподілу газу є причиною значних фінансових труднощів, які зараз переживає підприємство.

"Адже плата споживачів за розподіл газу - основне джерело фінансування роботи АТ "Миколаївгаз". З цих коштів виплачується зарплата працівникам, реалізується інвестиційна програма, закуповуються виробничі матеріали, технічне обладнання, інструментарій, утримується аварійна служба 104 і багато іншого", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що виросла заборгованість за розподіл газу і з боку теплопостачальних підприємств. У 2021 рік ОКП "Миколаївоблтеплоенерго" увійшло з боргом 24 млн гривень, а Миколаївська ТЕЦ - 11 млн гривень. АТ "Миколаївгаз" неодноразово зверталася до органів місцевої влади з проханням сприяти виходу з ситуації, але досі питання не вирішене. За підрахунками компанії, якщо тенденція по накопиченню боргів збережеться, загальний дефіцит коштів на кінець року становитиме понад 120 млн гривень.

"Компанія вже відчуває труднощі, пов'язані з плинністю кадрів. Якщо більшість висококваліфікованих фахівців звільняться, газову систему стане нікому обслуговувати. А це роботи підвищеної небезпеки, що вимагають глибоких знань, високого професіоналізму, великого досвіду і досконалих навичок. У цій ситуації з боргами можуть бути дуже негативні наслідки, т. до. два постулату "Миколаївгазу" - безаварійне та безперебійне газопостачання - перебувають під загрозою, як і початок наступного опалювального сезону", - розповідає головний інженер АТ "Миколаївгаз" Олексій Рубський.