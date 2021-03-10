"Миколаївгаз": у 2020 році в Клієнтський простір звернулася понад 21 тисяча споживачів

Зареєстровано 360 заяв на приєднання до системи газопостачання та прокладання внутрішніх мереж, 600 заяв на реконструкцію, 390 - на виготовлення проектної документації і більше 800 - на технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж.

"Газорозподільна компанія АТ "Миколаївгаз" - беззаперечний лідер у наданні ліцензованих послуг по газифікації та технічному обслуговуванню мереж. Досвід фахівців у поєднанні з новітніми технологіями дозволяють виконувати роботи будь-якого рівня складності. Наші клієнти можуть отримати до 40 різних послуг: замовити ремонт, установлення або заміну газового обладнання, лічильників, виготовлення технічних умов, проектної документації, укласти договір на технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж, отримати послугу з приєднання до газових мереж та багато іншого. Ми створюємо сервісну модель, яка орієнтується на потреби наших клієнтів. Сервіс повинен говорити сам за себе", - говорить начальник Миколаївського управління клієнтського сервісу Юлія Давидчук.

За словами прес-служби, 104.ua Клієнтський простір - універсальна точка взаємодії споживачів газу з АТ "Миколаївгаз". У складі Миколаївського управління області функціонує три великих відділення: Миколаївське, Баштанське, Вознесенське. Крім того, майже в кожному районі області є клієнтські простори з обслуговування клієнтів.

"Зараз компанія здійснює навчання та перепідготовку фахівців з обслуговування клієнтів, а також фахівців технічних напрямів. Удосконалюються процеси обміну інформацією між підрозділами, що допоможе прискорити і спростити процеси надання послуг", - йдеться в повідомленні.

Також у прес-службі зазначили, що Клієнтський простір впроваджує нову послугу - продаж газового обладнання.

"Котли, водонагрівачі, лічильники, модеми, сигналізатори - все необхідне для комфорту та затишку в оселях споживачів. Експертну консультацію по підбору обладнання клієнтам надають персональні менеджери, контролюють процес установки приладів і отримання гарантії від сертифікованих виробників газового обладнання", - йдеться в повідомленні.