У Миколаєві під час стрільб поліцейських постраждала жінка

У Миколаєві 20 грудня жінка, вигулюючи собак у стрільбища, де тренуються поліцейські, отримала тілесне ушкодження шиї. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

Повідомляється, що 20 грудня в поліцію Центрального району звернулася 38-річна місцева жителька і повідомила, що коли вона вигулювала собак в районі стрільбища, де тренуються поліцейські, отримала дотичне тілесне ушкодження шиї.

За свідченнями потерпілої, вона перебувала в 200-250 метрів навскоси від місця проведення стрільб, коли відчула печіння в області шиї. Жінка чула, що в цей час на полігоні проводяться навчальні стрільби. Ні одяг, ні інші частини тіла ушкоджень не зазнали.

Поліція почала кримінальне провадження за ч. з ст. 125 "Умисне легке тілесне ушкодження" Кримінального кодексу, призначено проведення відповідних медичних експертиз, які повинні встановити походження поранення і характер методу його отримання. Вирішується питання про передачу провадження за підслідністю в ГБР.

Нагадаємо, раніше в Києві затримали трьох чоловіків за напад на співробітника поліції. Інцидент стався 16 вересня близько 1:00 у Дарницькому районі після того, як співробітник полку особливого призначення зробив компанії чоловіків зауваження за порушення громадського порядку.