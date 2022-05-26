У Миколаєві суд позбавив волі дезертира, що допомагав захоплювати Нову Каховку

Слідство встановило, що військовий зрадив присягу ще у 2014, коли перебував на службі в Криму. Він відмовився виконувати наказ про передислокацію військової частини із півострова та вступив на службу до збройних сил РФ.

У лютому 2022 року дезертир разом зі ще двома зрадниками повернувся на територію України у складі окупаційних військ. Вони брали участь у захопленні Нової Каховки.

Зрадників взяли у полон під час боїв у Миколаївській області. Дезертира ув'язнили на 14 років за ст. 408 та ст. 111 ККУ.

Двом іншим військовослужбовцям-зрадникам суд вже виніс покарання у виді 14 та 15 років позбавлення волі.