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У Миколаєві чули вибухи після відбою повітряної тривоги

Фото: в Миколаєві чули вибухи (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Миколаєві пролунали вибухи. Це сталося вже після скасування повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"Попри відбій тривоги в Миколаєві чути вибухи", - повідомляють кореспонденти видання.

Варто зазначити, що вже після цього, станом на 09:53 в області та місті оголосили повітряну тривогу.

Оновлено 09:59. Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич підтвердив обстріл касетними снарядами одного з районів.

"Прильоти касетних снарядів в одному з районів Миколаєва. Є постраждалі. На місце вже виїхали швидкі. Оголошена повітряна тривога! Прошу всіх залишатись в укриттях!" - написав він.

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МиколаївВибух