У Миколаєві чули вибухи після відбою повітряної тривоги

"Попри відбій тривоги в Миколаєві чути вибухи", - повідомляють кореспонденти видання.

Варто зазначити, що вже після цього, станом на 09:53 в області та місті оголосили повітряну тривогу.

Оновлено 09:59. Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич підтвердив обстріл касетними снарядами одного з районів.

"Прильоти касетних снарядів в одному з районів Миколаєва. Є постраждалі. На місце вже виїхали швидкі. Оголошена повітряна тривога! Прошу всіх залишатись в укриттях!" - написав він.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.