У Миколаєві школярі через ситуацію з COVID йдуть на дострокові канікули

З 22 березня всі школярі Миколаєва йдуть на дострокові двотижневі канікули, а з 17 березня учні 5-11 класів переходять на дистанційне навчання. Рішення пов'язано зі зростанням кількості хворих на коронавірус у місті.

Це міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив під час відеозвернення на своїй сторінці у Facebook .

"З 22 березня у нас будуть двотижневі канікули", - заявив мер, наголосивши, що канікули розпочнуться на тиждень раніше.

При цьому з 17 березня планується відправити учнів 5-11 класів на дистанційне навчання. З 1 по 4 клас діти будуть продовжувати вчитися до кінця тижня очно.

"22 березня для всіх запроваджуються дострокові двотижневі канікули, замість одного тижня з 29 березня, як раніше планувалося", - сказав Сєнкевич.

У травні на тиждень буде продовжено навчання. Дитячі садки продовжать працювати - групи будуть закриватися локально в разі великої кількості хворих.

Після рішення комісії ТЕБ НС інформація про зміни в графіку школярів буде доступна офіційно, зазначив мер.

За словами міського голови, кількість хворих на коронавірус у місті щодня зростає. Він попередив про ймовірність потрапляння Миколаєва до "червоної" зони карантину.