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У Миколаєві школярі через ситуацію з COVID йдуть на дострокові канікули

Новость на русском → Миколаїв, Понеділок 15 березня 2021 18:42
У Миколаєві школярі через ситуацію з COVID йдуть на дострокові канікули Фото: учні в школі (урядовий портал)
Автор: Андрій Василюк

З 22 березня всі школярі Миколаєва йдуть на дострокові двотижневі канікули, а з 17 березня учні 5-11 класів переходять на дистанційне навчання. Рішення пов'язано зі зростанням кількості хворих на коронавірус у місті.

Це міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив під час відеозвернення на своїй сторінці у Facebook.

"З 22 березня у нас будуть двотижневі канікули", - заявив мер, наголосивши, що канікули розпочнуться на тиждень раніше.

При цьому з 17 березня планується відправити учнів 5-11 класів на дистанційне навчання. З 1 по 4 клас діти будуть продовжувати вчитися до кінця тижня очно.

"22 березня для всіх запроваджуються дострокові двотижневі канікули, замість одного тижня з 29 березня, як раніше планувалося", - сказав Сєнкевич.

У травні на тиждень буде продовжено навчання. Дитячі садки продовжать працювати - групи будуть закриватися локально в разі великої кількості хворих.

Після рішення комісії ТЕБ НС інформація про зміни в графіку школярів буде доступна офіційно, зазначив мер.

За словами міського голови, кількість хворих на коронавірус у місті щодня зростає. Він попередив про ймовірність потрапляння Миколаєва до "червоної" зони карантину.

Нагадаємо, за минулу добу у Миколаївській області було зареєстровано 310 випадків захворювань на COVID-19.

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