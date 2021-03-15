ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Николаеве школьники из-за ситуации с COVID уходят на досрочные каникулы

Новина українською → Николаев, Понедельник 15 марта 2021 18:42
В Николаеве школьники из-за ситуации с COVID уходят на досрочные каникулы Фото: ученики в школе (правительственный портал)
Автор: Андрей Василюк

С 22 марта все школьники Николаева уходят на досрочные двухнедельные каникулы, а с 17 марта ученики 5-11 классов переходят на дистанционное обучение. Решение связано с ростом количества больных коронавирусом в городе.

Это городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил во время видеообращения на своей странице в Facebook.

"С 22 марта у нас будут двухнедельные каникулы", - заявил мэр, подчеркнув, что каникулы начнутся на неделю раньше.

При этом с 17 марта планируется отправить учеников 5-11 классов на дистанционное обучение. С 1 по 4 класс дети будут продолжать учиться до конца недели очно.

"22 марта для всех вводятся досрочные двухнедельные каникулы, вместо одной недели с 29 марта, как ранее планировалось", - сказал Сенкевич.

В мае на неделю будет продолжено обучение. Детские сады продолжат работать - группы будут закрываться локально в случае большого количества больных.

После решения комиссии ТЭБ ЧС информация об изменениях в графике школьников будет доступна официально, отметил мэр.

По словам городского головы, количество больных коронавирусом в городе ежедневно растет. Он предупредил о вероятности попадания Николаева в "красную" зону карантина.

Напомним, за минувшие сутки в Николаевской области было зарегистрировано 310 случаев заболеваний COVID-19.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Коронавирус
NEWS
Первая доза вакцины Covishield начинает действовать только с 22 дня, - Минздрав
Первая доза вакцины Covishield начинает действовать только с 22 дня, - Минздрав
DAILY
Под замок. Могут ли Украину вновь закрыть на "локдаун"
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Под замок. Могут ли Украину вновь закрыть на "локдаун"