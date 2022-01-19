RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Миколаєві реставрують 140-річний театр Монте: його вперше в історії утеплюють

Автор: Наталія Гурковська

Миколаївський академічний художній драматичний театр, збудований понад 140 років тому, стане більш комфортним для публіки і артистів завдяки реставрації.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Миколаївської ОДА.

"Будівельники уже утеплили не тільки зовнішні стіни, а й горищне перекриття. Також проведено вогнезахисну обробку дерев’яних поверхонь горища. Замінено вікна та двері, замуровано відкоси й змонтовано фальцеву покрівлю", - інформує обласна адміністрація.

Загальна вартість реконструкції становить 39 млн грн, значну частину яких виділили з держбюджету.

Минулого року театр включили у плани "Великої реставрації" - частини інфраструктурної програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Будинок Миколаївського академічного художнього театру був збудований у 1881 році Теофілом Брусницьким на замовлення Карла Монте, власника готелю-ресторану "Золотий якір". Будівля класичного стилю стала домівкою для першого театру в місті.

Раніше повідомлялось, що за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" в обласних центрах цьогоріч почнуть модернізацію 48 багатопрофільних клінічних лікарень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Велике будівництво