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У Миколаєві пролунали вибухи касетних снарядів. Жителів просять не залишати притулку

Фото: у Миколаєві лунають вибухи касетних снарядів (воен ТВ)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Миколаєві ввечері 22 травня лунають вибухи. Мер міста Олександр Сєнкевич повідомив, що це розриви касетних снарядів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Олександра Сенкевича.

"Тримайтеся подалі від вікон і не забувайте про правило двох стін", - написав мер.

Користувачі соцмереж повідомляють, що Миколаїв обстрілюють з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ). У нічному небі над містом видно численні спалахи і чутні звуки вибухів.

Нагадаємо, Миколаїв залишається однією з найгарячіших точок у війні з Росією. Місто щодня піддається обстрілу з території окупованої Херсонської області.

Зазначимо, в ніч на 22 травня окупанти відкрили вогонь по Миколаївській області.

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