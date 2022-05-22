У Миколаєві пролунали вибухи касетних снарядів. Жителів просять не залишати притулку

У Миколаєві ввечері 22 травня лунають вибухи. Мер міста Олександр Сєнкевич повідомив, що це розриви касетних снарядів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Олександра Сенкевича.
"Тримайтеся подалі від вікон і не забувайте про правило двох стін", - написав мер.
Користувачі соцмереж повідомляють, що Миколаїв обстрілюють з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ). У нічному небі над містом видно численні спалахи і чутні звуки вибухів.
Нагадаємо, Миколаїв залишається однією з найгарячіших точок у війні з Росією. Місто щодня піддається обстрілу з території окупованої Херсонської області.
Зазначимо, в ніч на 22 травня окупанти відкрили вогонь по Миколаївській області.
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