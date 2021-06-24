У Миколаєві продовжили ремонт траси М-14

"Постійні дощі та зливи минулого тижня внесли свої корективи та дещо пригальмували темпи виконання ремонтних робіт на автодорозі М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ у межах міста Миколаєва. Щойно погода стабілізувалася, підрядник всі вихідні та святкові дні, у декілька змін наздоганяв втрачений через негоду час", - йдеться у публікації.

Наразі на вулиці Веселинівській вже завершено влаштування нижнього шару крупнозернистого асфальтобетону та відновлено рух транспорту.

Дорожники вже почали роботи на Одеському шосе, яке на час ремонту для зручності водіїв повністю перекриватися не буде.

На одній зі смуг дороги тут вже відфрезерували старе покриття і почали укладання вирівнюючого шару асфальтобетону.

Загалом у межах Миколаєва в ході "Великого будівництва"на трасі М-14 будуть відремонтовані вулиці Веселинівська, Велика Морська (від вул. Нікольська до вул. Пушкінська), Микільська (від вул. Пушкінська до вул. Велика Морська), Пушкінська (від вул. Велика Морська до Інгульського мосту), а також Одеське шосе і проспект Героїв України. Буде також оновлено дорожнє покриття на Варварівському та Інгульському мостах.