У Миколаєві біля під'їзду застрелили бізнесмена. Введено спецоперацію

Поліцейські встановлюють обставини стрілянини в Миколаєві.

Місцеві мешканці 17 листопада близько 20:15 повідомили в поліцію про те, що у дворі будинку по вул.Сінній чути постріли.

На місці події біля одного з під'їздів поліцейські виявили тіло чоловіка з вогнепальним пораненням.

В одному з дворів багатоповерхівок в декількох кварталах від місця злочину було виявлено мисливську рушницю з плямами, схожими на кров. В даний час встановлюється, чи з цієї зброї стріляли в постраждалих. Рушницю вилучено та направлено на експертизу.

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 КК "Умисне вбивство".

На місці працюють слідчі, криміналісти, кінологи, оперативники та експерти.

Правоохоронці вживають заходів щодо встановлення всіх обставин стрілянини та затримання причетних до злочину осіб.

У місті введена в дію спеціальна поліцейська операція.

За інформацією місцевого видання "Новини N", чоловік разом дівчиною на автомобілі "Ауді" заїхав у двір будинку на вул.Сінній. Тут на них чекав вбивця. У чоловіка вистрілили з мисливської рушниці, він спробував втекти, проте вбивця наздогнав його біля під'їзду і добив. Дівчину, за попередніми даними, він не чіпав.

Також видання повідомляє, що особа вбитого вже встановлена: ним є житель Миколаєва, 51-літній Ігор Пліндик. За наявною інформацією він має відношення до будівельного бізнесу.