ru ua
Пн, 15 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

У Миколаєві відкриють окремі пункти для COVID-вакцинації дітей

Новость на русском →
Миколаїв, Понеділок 15 листопада 2021 17:03
У Миколаєві відкриють окремі пункти для COVID-вакцинації дітей Фото: у Миколаєві з'являться пункти для вакцинації дітей від COVID-19 (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

У Миколаєві планують відкрити три окремі пункти вакцинації від коронавірусу для дітей. В Україні COVID-щеплення дозволено робити дітям від 12 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посаду мера Миколаєва Олександра Сєнкевича у Facebook.

"Для дітей ми плануємо відкрити окремі три пункти вакцинації на базі поліклінічних відділень міської дитячої лікарні №2. Відповідні документи вже подали до МОЗ", - написав міський голова.

Він також зазначив, що в Миколаєві від коронавірусу вакцинувалися 633 дитини. Сєнкевич уточнив, що це 2,2% від кількості юних мешканців віком від 12 до 18 років.

Загалом у місті першу дозу вакцини отримали 43 008 жителів, а другу - 120 241 городян.

Станом на 15 листопада, у Миколаєві зареєстровано 7 269 активних хворих на коронавірус. За останню добу інфекцію виявили у 543 городян.

Нагадаємо, в Києві відкривається новий центр вакцинації від коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вакцинація Миколаїв
NEWS
Чи може Росія вторгнутися в Україну: що думають в НАТО
Чи може Росія вторгнутися в Україну: що думають в НАТО
DAILY
Генерал США Бен Ходжес: Росіяни зупиняються тільки тоді, коли їх зупиняють
Владислав Красінський, Мілан Лєліч Генерал США Бен Ходжес: Росіяни зупиняються тільки тоді, коли їх зупиняють