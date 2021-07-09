У Миколаєві вночі сталася масова бійка зі стріляниною

Вночі 8 липня до поліції надійшло повідомлення про те, що біля одного із магазинів на проспекті Миру у Миколаєві відбувається бійка та чути постріли.

З місця події правоохоронці доставили до відділку шестеро осіб віком від 20 до 34 років - мешканців обласного центру та області. Із одного з автомобілів, у якому перебували чоловіки, поліцейські вилучили два предмети.

Нині правоохоронці з’ясовують обставини та причини конфлікту.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 263 "Незаконне зберігання зброї" та ст. 296 "Хуліганство" ККУ.