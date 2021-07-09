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У Миколаєві вночі сталася масова бійка зі стріляниною

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П'ятниця 09 липня 2021 09:07
У Миколаєві вночі сталася масова бійка зі стріляниною Фото: в Миколаєві сталася масова бійка зі стріляниною (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Вночі у Миколаєві сталася бійка зі стріляниною. Поліція затримала шістьох людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Миколаївської області.

Вночі 8 липня до поліції надійшло повідомлення про те, що біля одного із магазинів на проспекті Миру у Миколаєві відбувається бійка та чути постріли.

З місця події правоохоронці доставили до відділку шестеро осіб віком від 20 до 34 років - мешканців обласного центру та області. Із одного з автомобілів, у якому перебували чоловіки, поліцейські вилучили два предмети.

Нині правоохоронці з’ясовують обставини та причини конфлікту.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 263 "Незаконне зберігання зброї" та ст. 296 "Хуліганство" ККУ.

Раніше в Миколаєві у ніч на 22 червня стався конфлікт зі стріляниною. В результаті двоє людей отримали поранення.

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