У Миколаєві вночі сталася масова бійка зі стріляниною
Вночі у Миколаєві сталася бійка зі стріляниною. Поліція затримала шістьох людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Миколаївської області.
Вночі 8 липня до поліції надійшло повідомлення про те, що біля одного із магазинів на проспекті Миру у Миколаєві відбувається бійка та чути постріли.
З місця події правоохоронці доставили до відділку шестеро осіб віком від 20 до 34 років - мешканців обласного центру та області. Із одного з автомобілів, у якому перебували чоловіки, поліцейські вилучили два предмети.
Нині правоохоронці з’ясовують обставини та причини конфлікту.
Слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 263 "Незаконне зберігання зброї" та ст. 296 "Хуліганство" ККУ.
Раніше в Миколаєві у ніч на 22 червня стався конфлікт зі стріляниною. В результаті двоє людей отримали поранення.