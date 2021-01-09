У Миколаєві чоловік загинув від вибуху гранати

Фото: поліція на місці вибуху в Миколаєві (mk.npu.gov.ua)

Опівдні 9 січня правоохоронці отримали інформацію про вибух гранати в Заводському районі Миколаєва. Попередньо встановлено, що на території одного з домоволодінь вибухнула граната РГД-5.

Про це повідомляє поліція Миколаївської області.

На території домоволодіння поліцейські виявили тіло мешканця будинку. Серед основних версій загибелі чоловіка - самогубство та необережне поводження з вибухівкою.

"Наразі поліцейські збирають речові докази, аби підтвердити чи спростувати кожну з них. Обставини вибуху, його причини та походження вибухового пристрою встановлюються", - сказали в поліції.

Правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про подію за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство) та ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження з боєприпасами).

Нагадаємо, у грудні в Броварах затримали чоловіка, який погрожував гранатою сім'ї. Чоловіка загрожує до семи років за ґратами.

Крім того, в центрі Одеси чоловік погрожував підірвати гранату в ресторані McDonalds.