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У Миколаєві чоловік облив хімречовиною свою сім'ю, йому загрожує до 15 років в'язниці

Автор: Максим Зайченко

У Миколаєві чоловік облив хімічною речовиною свою сім'ю. Зараз зловмисника затримали, йому загрожує до 15 років в'язниці.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Як встановили поліцейські, чоловік зважився на такий крок під час сварки. Постраждала 33-річна жінка, двоє дітей у віці 15 і одного року.

"Нетверезий чоловік схопив пляшку, в якій знаходилося невстановлену хімічну речовину, і облив ним жінку, 15-річного сина та доньку-немовля. Зараз постраждалі знаходяться в медичних установах", - йдеться в повідомленні.

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Поліцейські затримали зловмисника в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Його дії слідчі кваліфікували за ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України "Замах на умисне вбивство", за що передбачено до 15 років в'язниці.

Пляшку, в якій була рідина, поліцейські вилучили та направили на експертизу. Найближчим часом підозрюваному буде обрано запобіжний захід.

Нагадаємо, раніше у Тернопільській області чоловік підпалив себе через відмову у пенсії.

Також РБК-Україна писало, що під Житомиром чоловік через ревнощі облив дружину бензином і підпалив.

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