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У Миколаєві металева конструкція впала на людей

Новини » Надзвичайні події     03.11.2019 - 19:04
У Миколаєві металева конструкція впала на людей
Фото (facebook.com)

Кілька людей госпіталізували з незначними тілесними ушкодженнями

У центрі Миколаєва на головній площі металева конструкція впала на людей, що стояли поруч. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Миколаївської області.

Інцидент стався в суботу, 2 листопада. Встановлена в рамках проведення напівмарафону металева контракція впала на людей, які стояли поруч.

В результаті інциденту за медичною допомогою звернулися п'ятеро громадян у віці від 35-ти до 61-го року, які отримали незначні тілесні ушкодження у вигляді саден. 63-річна жінка з переломом ключиці була доставлена в лікарню.

Очевидці події повідомили, що на Соборній площі у Миколаєві звалилася встановлена організаторами напівмарафону конструкція - великі літери RUN. Металева конструкція впала на людей, які фотографувалися поруч. В результаті постраждали шість чоловік.

В даний час за даним фактом поліція проводить перевірку, встановлюються всі обставини. Вирішується питання про кваліфікацію події.

Нагадаємо, на проспекті Червоної Калини у Львові будівельний кран впав на будівлю супермаркету. Зокрема, кран впав з тильного боку супермаркету, де розташована рампа для відвантаження вантажів. Конструкція крана впала на один з вантажівок, внаслідок чого є потерпілі. Крім того, в той час на крані був кранівник.

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