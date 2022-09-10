У Миколаєві, Харкові та Дніпрі пролунали вибухи

У Миколаєві, Харкові та Дніпрі в ніч на 10 вересня прогриміли вибухи. У містах оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
За даними ЗМІ, звуки вибухів чули близько 01:15 години. Сталося це через декілька хвилин після сигнали про ракетну небезпеку.
Варто зазначити, що громадяни повинні негайно пройти до укриття як тільки починають вити сирени. У сховищах необхідно перебувати допоки не з'явиться інформація про відбій тривоги.
Нагадаємо, у Мелітополі ввечері 9 вересня було чутно звуки вибухів і стрілянини. Ймовірно, українські військові завдали удару по росіянах.
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