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Миколаїв зазнав ворожого обстрілу, є постраждалі

Фото: в результаті ворожого обстрілу Миколаєва є постраждалі (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У п'ятницю, 15 квітня, Миколаїв зазнав ворожому обстрілу. Імовірно, російські окупанти застосували касетні бомби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави Миколаївської обласної ради Ганни Замазеевой в Telegram.

Удар було завдано по одному з районів міста. Під обстріл потрапили мирні жителі.

"Підлюки знову гатять по житлових кварталах Миколаєва! Де немає військових об'єктів! Під обстріли потрапляють мирні жителі! Обстріляли з РВВС один з районів міста. На жаль, є постраждалі ... бережіть себе, не виходьте з укриття", - написала вона.

Точна кількість постраждалих поки невідома.

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