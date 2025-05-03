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Nike и Adidas бьют тревогу: пошлины Трампа грозят ростом цен на обувь

Суббота 03 мая 2025 04:57
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Nike и Adidas бьют тревогу: пошлины Трампа грозят ростом цен на обувь Фото: в результате пошлин могут пострадать американские обувщики и потребители (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Обувная промышленность США просит администрацию Трампа ввести тарифные льготы или отменить пошлины для своей продукции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN и Bloomberg.

Так, в письме от 29 апреля, Ассоциация дистрибьюторов и розничных торговцев обувью США заявила, что тарифы представляют "экзистенциальную угрозу" для отрасли. В частности, пошлины приведут к росту стоимости обуви в Соединенных Штатах, а также к закрытию предприятий.

"Сотни предприятий сталкиваются с перспективой закрытия. На карту поставлены десятки тысяч рабочих мест. Многие заказы приостановлены, а запасы обуви для потребителей в США вскоре могут иссякнуть. Если текущая ситуация сохранится, пострадают американские обувщики и потребители. Это чрезвычайная ситуация, требующая немедленных действий и внимания", - заявила группа.

Соответствующее письмо подписали такие компании, как Nike, Under Armour, Puma SE, дочерняя Adidas в США и десятки других брендов.

В обращении утверждается, что тарифы особенно сильно бьют по отрасли, поскольку федеральное правительство уже установило высокие пошлины на детскую обувь. Так, теперь многим компаниям придется платить тариф в размере от 150% до почти 200%.

"Многие компании, производящие доступную обувь для трудолюбивых семей с низким и средним доходом, не могут ни покрыть такие высокие тарифные ставки, ни переложить эти издержки на других" - сказано в письме.

Компании утверждают, что пошлины "не приведут к возвращению производства обуви в США, поскольку это требует "значительных капиталовложений и многолетнего планирования для смены источников поставок".

Bloomberg пишет, что крупные производители обуви, такие как Вьетнам и Индонезия, потенциально сталкиваются с одними из самых высоких тарифных ставок. Например, половина всей обуви бренда Nike производится во Вьетнаме.

Напомним, в прошлом месяце Трамп объявил о 90-дневной паузе по многим из предложенных им тарифов. Как пишет Bloomberg, речь идет и о тех тарифах, введенных, против Вьетнама и Индонезии.

Это заявление вызвало редкое падение фондовых рынков и массовые протесты со стороны лидеров бизнеса.

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