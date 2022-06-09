RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Нікарагуа дозволила введення російських військ у свою країну

Фото: Нікарагуа дозволила введення російських військ у свою країну (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Президент Нікарагуа Даніель Ортега дозволив перебування на території своєї країни іноземних військ. В тому числі російських.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Pais.

"Персонал, кораблі та авіація Збройних сил Російської Федерації можуть заходити для участі у тренуваннях та навчаннях, а також операціях з надання гуманітарної допомоги, пошуково-рятувальних та аварійно-рятувальних роботах при надзвичайних ситуаціях або стихійних лих", - пише видання.

При цьому це також стосується і військових США, Мексики, Куби, Венесуели, Гватемали, Сальвадора, Гондурасу та Домініканської Республіки.

Таким чином, дозвіл на перебування в країні російських військ розпочне діяти з другої половини 2022 року.

Як інформує видання, введення іноземних військ раніше вже планувалося та координувалося з нікарагуанською армією, членам якої також було дозволено виїжджати до цих країн для гуманітарної діяльності.

Нагадаємо, минулого року Україна ввела санкції проти Нікарагуа за те, що та офіційно призначила "почесного консула" в окупованому Росією Криму.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нікарагуа