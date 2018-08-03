У Нікарагуа число загиблих під час протестів досягло 317 осіб

Під час протестів загинули 23 неповнолітніх

Кількість загиблих під час протестів в Нікарагуа проти уряду президента Даніеля Ортеги досягло 317 осіб. Про це повідомляє Daily Mail.

Міжамериканська комісія з прав людини (IACHR) заявила, що число загиблих з моменту початку протестів 18 квітня включає 21 поліцейського і 23 неповнолітніх.

Так, сам Ортега заявив, що в результаті протестів у країні загинуло 195 осіб.

Згідно з даними правозахисних груп, понад 2000 осіб були поранені більше ніж за три місяці заворушень.

За інформацією Нікарагуанського центру з прав людини, в ході протестів були заарештовані близько 1900 чоловік, з яких близько чверті залишаються під вартою.

Як відомо, між тим віце-президент країни Росаріо Мурільо, яка є дружиною Ортеги, 1 серпня заявила, що влада країни бажає "справедливості та відшкодування збитків" сім'ям загиблих.

У квітні в країні почалися масові протести проти реформи соціального забезпечення, яка передбачає зростання відрахувань працівників до фондів соціального страхування та зменшення посібників. Протести переросли в акції з вимогами відставки Ортеги і Мурільйо.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про 265 загиблих під час протестів.