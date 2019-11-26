Примусових ретроспективних змін "зелених" тарифів не буде, - Міненерго

Примусового ретроспективного зниження зелених тарифів не буде. Про це заявив заступник міністра енергетики та захисту довкілля України Костянтин Чижик, повідомляє РБК-Україна.

"Жодних ретроспективних змін зелених тарифів примусових не буде. У міністерстві ми цього не розглядаємо. Водночас жодних збільшень зелених тарифів, звісно, також не буде. Наше завдання – це забезпечити інвестиційну привабливість сектора, але водночас зробити її сталою у середньо- та довгостроковій перспективі. Так, як є це зараз, по нинішнім зеленим тарифам, це не є старт. Тобто, в будь-якому випадку ми пропонуємо добровільне зменшення тарифу і продовження строку виплат. Добровільно", - сказав Чижик.

Заступник міністра зазначив, що міністерство пропонує інвесторам різні умови реструктуризації для проєктів ВДЕ, які вже працюють і будуть введені в експлуатацію найближчим часом.

"Ми пропонуємо різні умови реструктуризації для проєктів, які вже встановлені, вже генерують потужності, і для об'єктів, які будуть введені в експлуатацію найближчим часом, в тому числі на початку наступного року. Якщо мова йде про об'єкти, які вже генерують, ми пропонуємо зменшення зеленого тарифу на приблизно 15-25% для СЕС із продовженням строку виплат на 5-10 років. Для ВЕС встановлено зменшення тарифу приблизно на 10% із продовженням строку на 5-10 років. Подібні умови також для проєктів, які будуть введені в експлуатацію в наступному році", - повідомив Чижик.

Нагадаємо, законодавством України гарантовано збереження "зелених тарифів" на незмінному рівні до 2030 року з метою стимулювання інвестицій у виробництво електроенергії з відновлювальних джерел.