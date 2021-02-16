Жодних відключень та обмежень: як працює енергосистема України під час морозів

Протягом тижня 8-14 лютого жодних відключень будь-яких категорій споживачів від електроенергії в Україні не відбулося. Графіки обмеження потужності (ГОП) та аварійного відключення (ГАВ) не застосовувалися.

Про це повідомляє прес-служба " Укренерго ".

За даними прес-служби, другий тиждень лютого характеризувався різким збільшенням споживання електроенергії, як в порівнянні з минулим тижнем, так з аналогічним періодом минулого року. Причиною зростання споживання є сезонне похолодання. Середньодобова температури повітря знизилася до 4,8 градусів морозу (тижнем раніше - 1,2 градусів морозу).

Зокрема, середньодобове електроспоживання в робочі дні відносно попереднього тижня збільшилося на 5% до 502,8 млн кВт·год, а у вихідні - на 3,4% до 490,3 млн кВт·год.

Загалом, електроспоживання, за оперативними даними, з 8 по 14 лютого становило 3,49 млрд кВт·год, що на 4,6% більше за попередній тиждень.

В порівнянні з минулим роком середньодобове електроспоживання у робочі дні збільшилося на 5,2%, а у вихідні - на 4,3%.

З початку лютого електроспоживання становить 6,84 млрд кВт·год, що на 6,5% більше прогнозу.

"Наразі "Укренерго" не прогнозує жодних обмежень енергоживлення будь-яких категорій споживачів, тобто оператор системи передачі не планує введення графіків аварійного відключення (ГАВ) та обмеження потужності (ГОП)", - йдеться в повідомленні.