Жодних обшуків у голови податкової не проводиться, - ДПС

Жодних обшуків у голови Державної податкової служби Сергія Верланова або інших керівників підрозділів Центрального апарату ДПС не проводиться. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДПС України.

Станом на вечір 15 січня 2019 року у приміщенні ДПС на Львівській площі у Києві проходять планові слідчі дії у повному співробітництві із керівництвом СБУ.

"Наразі у Державній податковій службі проходять планові слідчі дії у повному співробітництві із керівництвом СБУ. Жодних обшуків у голови ДПС Сергія Верланова або інших керівників підрозділів не проводиться", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше, 15 січня, голова ДПС Сергій Верланов відвідав з робочим візитом ГУ ДПС в Одеській області, аби особисто розібратися в ситуації, що склалася в місцевій податковій та анонсувати початок роботи комісії, яка займатиметься всебічною перевіркою фактів, наведених у розслідуванні НАБУ.