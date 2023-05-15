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"Никто не заставляет венгров быть здесь". В Чехии ответили на заявление Орбана о Гитлере и ЕС

Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (facebook.com/orbanviktor)
Автор: Елизавета Драбкина

В Чехии раскритиковали заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который сравнил евроинтеграцию с идеями Адольфа Гитлера о европейском единстве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

"Византийцы, Карл Великий, Бисмарк, Наполеон и Гитлер - все они, пусть и в рамках разных принципов, мечтали о европейском единстве, и впоследствии обращались к идее "еще более тесного союза", - заявил Орбан.

На заявление уже отреагировали в Чехии.

"Никто не заставляет венгров быть частью этого сообщества, если они испытывают дискомфорт", - заявил министр иностранных дел Ян Липовский.

Кроме того, чешская еврокомиссар Вера Юрова отметила, что репутация Венгрии страдает с каждым таким заявлением. Она также добавила, что у нее есть давние сомнения по поводу демократичности Венгрии.

Однако Юрова заявила, что, несмотря на риторику Орбана, некоторые венгерские дипломаты все еще открыты к возможному компромиссу по вопросам, которые требуют единогласного голосования на уровне ЕС, как санкции.

Отметим, что это не первое возмутительное заявление премьера. РБК-Украина сообщало, что Орбан ранее заявлял, что Украина не способна финансировать себя, и назвал государство "несуществующим" в финансовом смысле.

Премьер Венгрии также говорил, что цель России - превратить Украину в "неуправляемую руину", чтобы Запад не мог заявить о ней "как о призе", и они уже якобы добились успеха, поскольку теперь Украина, как Афганистан, является "ничейной землей".

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ВенгрияЕвросоюзВиктор Орбан