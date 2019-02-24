У Нігерії на виборах президента загинули 16 осіб

По всій країні проводилися напади на виборчі дільниці

В Нигерии в день голосования на общих президентских и парламентских выборах были убиты по меньшей мере 16 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Gulfnews.

В частности, по данным общественной организации Situation Room, известно о смертях в восьми штатах. Во время выборов наблюдались нарушения правил голосования и поджога избирательных ящиков и документов в городе Лагос.

Также организация сообщает об отдельных сообщениях о насилии и нападениях на избирательные участки по всей стране. Так, в районе Яба в Лагосе на одном избирательном участке произошли столкновения, когда неизвестные раздавали избирателям наличные.

Аналитический центр SBM Intelligence отмечает, что с октября прошлого года в стране произошли 67 случаев насилия, которые связанные с выборами. В этих столкновениях погибли 233 человека.

Напомним, в Нигерии в городе Порт-Харкорт после выступления действующего президента страны Мохаммаду Бухари в рамках предвыборной кампании произошла давка, в результате которой погибли по меньшей мере 14 человек.