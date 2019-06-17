У Нігерії смертники здійснили кілька атак, десятки загиблих

У Нігерії терористи-смертники ісламістського угруповання "Боко харам" здійснили кілька атак, що призвело до загибелі щонайменше 30 людей, ще 40 отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al-Jazeera.

Повідомляється, що перший вибух стався в залі, де відбувалася трансляція футбольного матчу, а також двоє смертників підірвались близько чайної лавки.

Працівники аварійно-рятувальних служб заявили, що велика кількість загиблих було викликано тим, що у них не було можливості швидко дістатися до місця пригоди. Також ситуацію посилило те, що у населеному пункті немає медустанови, що здатне впоратися з таким потім поранених.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Камеруні бойовики "Боко харам" вбили 37 людей. Інцидент стався на острові Дарак на озері Чад. Співробітників сил безпеки вдалося схопити 15 членів терористичної організації.

Нагадаємо, що у Нігерії бойовики "ІДІЛ" вбили понад 25 солдатів. Це стало другим смертельним нападом на військових за тиждень, бойовики відкрили вогонь, коли солдати супроводжували групи евакуйованих із села в штаті Борно.