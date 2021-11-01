RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Нігерії обвалилася 21-поверхова будівля: під завалами опинилися десятки людей

Автор: Дмитрий Кузнецов

У фешенебельному районі Ікойє найбільшого міста Нігерії Лагоса звалилася 21-поверхова будівля. Під завалами опинилися не менше 50 осіб, у тому числі його власник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Premium Times.

За її даними, обвалення будівлі сталося близько 15:00 за місцевим часом (16:00 за Києвом). Будинок знаходився на стадії будівництва. Скільки в цей момент знаходилося людей невідомо.

Під завалами можуть перебувати близько 50 осіб, в тому числі і власник будівлі. Поки невідомо, в якому стані вони знаходяться.

На місце вже прибули бригади екстрених служб. Рятувальники приступили до розбору завалів.

Фото: у Нігерії впала 21-поверхова будівля, під завалами знаходиться не менше 50 осіб (twitter.com/MobilePunch)

Читайте РБК-Україна в Google News
НигерияАфрика