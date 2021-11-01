У Нігерії обвалилася 21-поверхова будівля: під завалами опинилися десятки людей

У фешенебельному районі Ікойє найбільшого міста Нігерії Лагоса звалилася 21-поверхова будівля. Під завалами опинилися не менше 50 осіб, у тому числі його власник.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Premium Times.
За її даними, обвалення будівлі сталося близько 15:00 за місцевим часом (16:00 за Києвом). Будинок знаходився на стадії будівництва. Скільки в цей момент знаходилося людей невідомо.
Під завалами можуть перебувати близько 50 осіб, в тому числі і власник будівлі. Поки невідомо, в якому стані вони знаходяться.
На місце вже прибули бригади екстрених служб. Рятувальники приступили до розбору завалів.
Фото: у Нігерії впала 21-поверхова будівля, під завалами знаходиться не менше 50 осіб (twitter.com/MobilePunch)