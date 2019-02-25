У Нігерії через порушення на виборах затримали близько 120 осіб

Серед порушень відзначені: торгівля голосами, викрадення урн для бюлетенів, голосування під чужим ім'ям

Более 120 человек были задержаны во время президентских и парламентских выборов в Нигерии в связи с нарушениями. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Синьхуа.

Как сообщается, по всей стране во время выборов были задержаны по меньшей мере 128 человек по подозрению в правонарушениях при голосовании, среди которых торговля голосами, похищение урн для бюллетеней, голосование под чужим именем и злонамеренное нанесение ущерба.

Как отмечается, были зафиксированы тяжкие нарушения. Также сотрудники правоохранительных органов обнаружили 38 единиц различного оружия и взрывчатые вещества.

Так, в субботу в Нигерии прошли президентские и парламентские выборы. Первоначально день голосования был назначен на 16 февраля, однако позже избирательная комиссия (INEC) Нигерии перенесла выборы на 23 февраля.

Напомним, ранее сообщалось, что в Нигерии в день голосования на общих президентских и парламентских выборах были убиты по меньшей мере 16 человек.

В частности, по данным общественной организации Situation Room, речь идет о смертях в восьми штатах. Во время выборов наблюдались нарушения правил голосования и поджога избирательных ящиков и документов в городе Лагос.