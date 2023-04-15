Страны G7 договорились ускорить отказ от ископаемого топлива

Министры энергетики стран "Большой семерки" согласились ускорить поэтапный отказ от ископаемого топлива, но не смогли заключить соглашение о сроках отказа от угля.

Панье-Рюнаше выступила в кулуарах встречи министров энергетики и окружающей среды стран "Большой семерки" в северном японском городе Саппоро, которая продлится до воскресенья. Министры обсуждают совместное коммюнике, в котором излагается поддержка со стороны самых развитых экономик мира для глобального энергетического перехода.

"Большая семерка" впервые заявляет, что мы должны ускорить поэтапный отказ от всех видов ископаемого топлива, - заявила Панье-Рюнаше журналистам. - "Большая семерка" также говорит, что больше не должно быть новых угольных электростанций".

"Большая семерка" объявила себя лидером глобальной миссии по обезуглероживанию, и это коммюнике посылает важный политический сигнал, который задает тон для обсуждений об энергетики и климата до конца года. Тем не менее, неспособность договориться о сроках отказа от угля может ослабить решимость в преддверии важного климатического саммита ООН в Дубае в конце этого года - COP 28, - где почти 200 стран будут договариваться о постепенном отказе от ископаемого топлива.

По словам Панье-Рюнаше, G7 также призывает к ускорению внедрения возобновляемых источников энергии. План, находящийся в разработке, будет направлен на утроение мощности солнечной энергетики и увеличение производства офшорной ветровой энергии в семь раз по сравнению с уровнем 2021 года по всей группе к концу этого десятилетия,

В прошлом году "Большая семерка" пообещала "прекратить новую прямую государственную поддержку международного сектора энергетики, работающего на ископаемом топливе, к концу 2022 года, за исключением ограниченных обстоятельств, четко определенных каждой страной, которые соответствуют пределу потепления на 1,5 градуса. Но это не помешало некоторым членам продолжать финансировать новое производство ископаемого топлива.

В более ранних проектах коммюнике для министров Япония призвала к поддержке инвестиций в разведку и добычу СПГ и природного газа. Министр энергетики Франции заявила, что был достигнут компромисс, который "косвенно означает, что мы не можем инвестировать в разведку новых газовых мощностей".

Панье-Рюнаше сказала, что страны G7 все еще ведут переговоры о способах сокращения выбросов транспортных средств, не вдаваясь в подробности.

Напомним, В Европейском Союзе достигли предварительной договоренности о более высоких целевых показателях использования возобновляемых источников энергии. К 2030 году 27 стран ЕС возьмут на себя обязательство получать 42,5% своей энергии из возобновляемых источников, таких как ветер и солнечная энергия, с потенциальным увеличением до 45%.