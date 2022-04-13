Нідерланди заморозили 600 млн євро російських активів

Нідерланди заморозили до 600 млн євро російських активів. Влада продовжує перевірку активів або майна компаній і осіб з Росії, які можуть бути заморожені.

"У Нідерландах ми заморозили російські активи на суму від 500 до 600 мільйонів. Це не означає, що ми знаходимося в нижній частині європейської турнірної таблиці. Зовсім ні", - заявив координатор з реалізації санкцій проти Росії Стеф Блок.

Блок підкреслив, що в деяких країнах діють особливі обставини, які дозволяють заморозити більше російських коштів.

"У Нідерландах ми дуже ретельно перевіряємо, чи не пропустили ми будь-які компанії або приватних осіб в першому раунді заморожування. На цей час у нас немає конкретних ознак того, що це відбувається у великих масштабах. Проте служби реалізації знову з'ясовують, чи є компанії або особи, чиї активи ми все ще можемо заморозити", - додав він.