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Нідерланди заморозили 600 млн євро російських активів

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Амстердам, Середа 13 квітня 2022 13:24
Нідерланди заморозили 600 млн євро російських активів Фото: координатор з реалізації санкцій проти Росії Стеф Блок (flickr.com/ministeriebz)
Автор: Валерія Поліщук

Нідерланди заморозили до 600 млн євро російських активів. Влада продовжує перевірку активів або майна компаній і осіб з Росії, які можуть бути заморожені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Нідерландів.

"У Нідерландах ми заморозили російські активи на суму від 500 до 600 мільйонів. Це не означає, що ми знаходимося в нижній частині європейської турнірної таблиці. Зовсім ні", - заявив координатор з реалізації санкцій проти Росії Стеф Блок.

Блок підкреслив, що в деяких країнах діють особливі обставини, які дозволяють заморозити більше російських коштів.

"У Нідерландах ми дуже ретельно перевіряємо, чи не пропустили ми будь-які компанії або приватних осіб в першому раунді заморожування. На цей час у нас немає конкретних ознак того, що це відбувається у великих масштабах. Проте служби реалізації знову з'ясовують, чи є компанії або особи, чиї активи ми все ще можемо заморозити", - додав він.

Нагадаємо, в ЄС заморозили активи російських олігархів на 30 млрд євро.

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