Нідерланди повертають масочний режим у громадських місцях

У Нідерландах повертають обов'язкове носіння масок в громадських місцях через погіршення ситуації з коронавірусом. Влада також закличе жителів країни працювати з дому хоча б половину робочого часу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS .

За даними джерел телеканалу, з п'ятниці, 5 листопада, уряд Нідерландів планує повернути обов'язкове носіння масок в деяких громадських місцях. Зокрема, засоби захисту потрібно буде надягати в муніципальних і урядових будівлях, бібліотеках, перукарнях і салонах краси. Співрозмовники видання не виключають, що цю вимогу можуть поширити і на магазини, проте остаточного рішення з цього питання поки не прийнято.

Крім того, стверджують джерела телеканалу, з п'ятниці розшириться використання COVID-документів, так званих санітарних перепусток. Вони видаються на основі сертифіката про вакцинацію, негативному тесті на коронавірус або довідки про перенесену інфекцію. Ці документи можуть стати обов'язковим при відвідуванні тренажерних залів, басейнів, зоопарків, парків розваг і музеїв, а також вищих навчальних закладів.

Влада Нідерландів також планує закликати жителів країни по можливості працювати з дому хоча б половину свого робочого часу.

Як зазначає NOS, офіційно про ці рішення оголосять у вівторок, 2 листопада, на пресконференції виконувача обов'язків прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте і представників його кабінету.