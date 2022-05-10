Нідерланди прагнуть покарати винних у воєнних злочинах на Київщині, - очільник МЗС

Встановити істинні причини та добитися справедливого покарання для винних у воєнних злочинах на території Київської області пообіцяв міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хустра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter дипломата .

Очільник нідерландського МЗС прибув до України разом із німецькою колегою Анналеною Бербок. Свій візит Хустра розпочав із відвідин Ірпеня, що постраждав від бойових дій.

"Розбомблені будинки та споруди ілюструють вплив війни на життя чоловіків, жінок і дітей, які тут мешкають. Ці дії не можуть залишатися безкарними. Нідерланди сповнені рішучості встановити істину та домогтися справедливості", – заявив міністр.

Свою роль нідерландська влада вбачає в координації слідства. Зокрема, уряд готовий надалі фінансувати роботу експертів Міжнародного кримінального суду та Комісії ООН із розслідування подій в Україні. Нідерланди також організували приїзд своїх судмедекспертів.