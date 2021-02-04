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Нідерланди теж не рекомендують вакцину від AstraZeneca для людей старше 65 років

Амстердам, Четвер 04 лютого 2021 19:59
Нідерланди теж не рекомендують вакцину від AstraZeneca для людей старше 65 років
Фото: вакцинація (freepik)
Автор: РБК-Україна

Рада охорони здоров'я Нідерландів не рекомендує вакцину від коронавірусу AstraZeneca для людей старше 65 років. Однак вакцину запропонували використовувати для вакцинації людей у віці від 60 до 65 років.

Про це повідомляє NOS.

Рада охорони здоров'я сумнівається в тому, що вакцина буде ефективною для людей старше 65 років.

Міністр охорони здоров'я Нідерландів Уго де Йонг заявив, що краще почати вакцинацію літніх людей незабаром. Він вважає, що це зможе запобігти смертності і зняти тиск на систему охорони здоров'я.

Якщо де Йонг прийме рекомендації Ради охорони здоров'я, раніше встановлена стратегія вакцинації від COVID-19 знову буде відхилена.

Нагадаємо, сьогодні робоча група з імунопрофілактики Естонії рекомендувала використовувати COVID-вакцину AstraZeneca для літніх людей у віці до 70 років.

Крім того, раніше Італія не рекомендувала щеплення вакциною AstraZeneca людей старше 55 років.

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