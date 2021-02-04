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Естонія рекомендує COVID-вакцину AstraZeneca для літніх людей

Таллін, Четвер 04 лютого 2021 14:29
Естонія рекомендує COVID-вакцину AstraZeneca для літніх людей
Фото: лікар зі шприцом (freepik)
Автор: РБК-Україна

Робоча група з імунопрофілактики Естонії рекомендує використання вакцини від коронавірусу AstraZeneca для літніх людей. Таким чином, в країні ним робитимуть щеплення вакциною людей до 70 років.

Про це повідомляє ERR.

"Даних про ефективність цієї вакцини для літніх людей в цей час недостатньо, оскільки їх залучили до дослідження пізніше, час спостереження було надто коротким, а випадків COVID у дослідженнях було занадто мало, щоб зробити остаточні висновки", - заявив член комітету з лікарських препаратів Ірс Алар.

Він зазначив, що учасниками випробувань вакцини в основному були у віці від 18 до 55 років.

"Оскільки виникнення достатньої кількості антитіл було встановлено і у людей старшого віку, і вакцина краще переносилася літніми, ніж молодими, то на підставі цих результатів можна зробити узагальнення до 70 років", - додав Ірс.

При цьому Ірс додав, що інші вакцини від COVID будуть рекомендовані для вакцинації людей старше 70 років.

Нагадаємо, раніше Італія не рекомендувала щеплення вакциною AstraZeneca людей старше 55 років.

Крім того, Фінляндія рекомендувала застосування вакцини AstraZeneca для людей до 70 років.

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