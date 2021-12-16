Нідерланди планують побудувати дві АЕС

Ліберальна партія VVD прем’єр-міністра Марка Рютте, центристська D66, Християнсько-демократична CDA і Християнський союз досягли коаліційної угоди.

Угода містить сильний внутрішній поштовх до використання енергії з нульовим викидом вуглецю, з рішенням продовжити термін експлуатації атомної електростанції в місті Борсселе і побудувати ще дві.

Країна підвищить амбіції своїх існуючих кліматичних цілей до 2030 року з 49-відсоткового скорочення нижче рівня 1990 року до "принаймні" 55-відсоткового скорочення.

Новий уряд розділить Міністерство клімату та економіки, створивши посаду міністра клімату, який відповідатиме за фонд клімату та перехідного періоду в розмірі 35 мільярдів євро.