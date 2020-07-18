Нідерланди почали нове розслідування щодо катастрофи MH17

Нідерланди почали нове розслідування у справі про катастрофу малайзійського рейсу MH17 на Донбасі у 2014 році. Однак, Російська Федерація намагається використати його для пропаганди.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.

Вчора російські ЗМІ поширили інформацію про початок розслідування нібито проти України для з'ясування, чому Київ не закрив повітряний простір над Донбасом після початку бойових дій. Єнін назвав цю інформацію російською пропагандою та зазначив, що розслідування стосується саме дій Росії напередодні катастрофи.

"Росія як тоді, так і зараз не може пояснити, чому вона закрила свій повітряний простір поблизу українсько-російського кордону в районі Донбасу саме з 00.00 17 липня 2014 року. Саме після того, як російський "БУК" перетнув кордон і за декілька годин до збиття цим "Буком" малайзійського боїнгу", - пояснив Єнін.

Нагадаємо, катастрофа рейсу МН17 сталася у 2014 році на окупованому Донбасі. Основна версія слідства: літак збили підконтрольні Росії бойовики з установки "БУК", яку завезли на окуповану територію Донбасу з РФ.

Нове розслідування у справі MH17 щодо закриття повітряного простору над Донбасом напередодні катастрофи анонсував міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок у жовтні минулого року.

Інформація про закриття Росією повітряного простору над Донбасом напередодні катастрофи MH17 з'явилася у 2017 році в публікації російського Forbes.