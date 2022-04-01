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Нідерланди частково призупинили роботу посольства в Росії через війну

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Амстердам, П'ятниця 01 квітня 2022 11:00
Нідерланди частково призупинили роботу посольства в Росії через війну Фото: Нідерланди частково призупинили роботу посольства в Росії через війну (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Посольство Нідерландів в Росії частково призупинило роботу. Таке рішення пов'язане з повномасштабною війною РФ проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу дипмісії в Facebook.

"Через вторгнення Росії в Україну ми були змушені призупинити частину нашої діяльності, поки не припиниться війна. Ми покладаємо на Кремль відповідальність за цю безглузду війну, яка забирає безліч життів – як мирних жителів України, так і російських солдатів. В даний час не може бути й мови про нормальні відносини з російським режимом", - йдеться в повідомленні.

Дипломати Нідерландів також заявили, що зараз не може бути й мови про нормальні відносини з російським режимом.

Нагадаємо, раніше Нідерланди вислали 17 співробітників посольства РФ.

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