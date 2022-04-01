Нідерланди частково призупинили роботу посольства в Росії через війну
Посольство Нідерландів в Росії частково призупинило роботу. Таке рішення пов'язане з повномасштабною війною РФ проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу дипмісії в Facebook.
"Через вторгнення Росії в Україну ми були змушені призупинити частину нашої діяльності, поки не припиниться війна. Ми покладаємо на Кремль відповідальність за цю безглузду війну, яка забирає безліч життів – як мирних жителів України, так і російських солдатів. В даний час не може бути й мови про нормальні відносини з російським режимом", - йдеться в повідомленні.
Дипломати Нідерландів також заявили, що зараз не може бути й мови про нормальні відносини з російським режимом.
Нагадаємо, раніше Нідерланди вислали 17 співробітників посольства РФ.
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