Нідерланди заблокували вступ Болгарії до Шенгену

Нідерланди в черговий раз заблокували вступ Болгарії до Шенгенської зони через корупцію та торгівлю людьми. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Euractiv.

Не зважаючи на те, що Єврокомісія підтримує вступ Болгарії до Шенгену, Нідерланди активно виступають проти.

"Ми чули ваше бажання приєднатися до Шенгену, але я сподіваюся, що ви розумієте, що народ Нідерландів знає про велику кількість мігрантів, які прибувають до нас, ми повинні переконатися, що прикордонний контроль є безкомпромісним, перш ніж ми дозволимо Болгарії бути в Шенгені", - заявив міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок.

Раніше повідомлялось, що ініціатива Нідерландів направити в Єврокомісію повідомлення про можливе призупинення візового режиму для Албанії загрожує безвизу з Україною.

Нагадаємо, Єврокомісія отримала офіційний запит від Нідерландів про призупинення безвізового режиму з ЄС для громадян Албанії, і, згідно з процедурними правилами, повинна протягом місяця підготувати "імплементаційне рішення".