Нідерландський трейдер анонсував значні інвестиції в український ринок

Фото: Петро Порошенко та Маргарита Луї-Дрейфус (www.president.gov.ua)

Louis Dreyfus Company на українському ринку з 1998 року

Нідерландський трейдер Louis Dreyfus Holding B.V. планує значні інвестиції в сільськогосподарський ринок України. Про це заявила голова наглядової ради Louis Dreyfus Holding B.V. Маргарита Луї-Дрейфус 7 листопада під час зустрічі з президентом України Петром Порошенком повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу глави держави.

У середу, 7 листопада, вона зустрілась з президентом України Петром Порошенком. Під час зустрічі вона підкреслила, що за останні 4 роки відбулися позитивні зміни в Україні, і компанія їх відчуває у своїй роботі. За її словами, компанія в найближчі роки планує суттєво збільшити інвестиції в Україну.

В Україні LDC представлений з 1998 року. За цей час компанія стала одним з найбільших експортерів української сільгосппродукції. Зокрема, в 2016 році експортувала 4,4 млн тонн зернових. Компанія володіє елеваторами у Вінницькій, Черкаській та Запорізькій областях. До того ж компанія будує портовий перевантажувальний комплекс для зернових культур в Одеському порту, виділивши на проект 104 млн доларів.

LDC - один з найбільших трейдерів продовольчими товарами в світі. Вона працює у понад 100 країнах. Здебільшого компанія спеціалізується на торгівлі, сільському господарстві та фінансах.

Як повідомляло РБК-України, у 2018 році український аграрний експорт склав 12,9 млрд долларів. У трійку лідерів аграрного експорту традиційно увійшли зернові культури (37%), олії (24,1%) та насіння олійних культур (10,3%).